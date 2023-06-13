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Диаспорские организации Азербайджана: Армения создает угрозу для экологической среды региона

Диаспорские организации Азербайджана: Армения создает угрозу для экологической среды региона Диаспорские организации Азербайджана распространили заявление в связи со строительством Арменией на границе с Азербайджаном, Нахчыванской Автономной Республикой – в селе Ерасх (Араздеен) крупного металлургического завода.
Диаспора
13 июня 2023 г. 11:38
Диаспорские организации Азербайджана: Армения создает угрозу для экологической среды региона

Диаспорские организации Азербайджана распространили заявление в связи со строительством Арменией на границе с Азербайджаном, Нахчыванской Автономной Республикой – в селе Ерасх (Араздеен) крупного металлургического завода.

Как передает Report, в заявлении говорится:

"Мы, азербайджанцы, проживающие в различных странах мира, с чувством глубокого возмущения восприняли известие о строительстве Арменией крупного металлургического завода на границе с Азербайджаном, Нахчыванской Автономной Республикой – в селе Ерасх (Араздеен) и расцениваем данную реальность как разоблачение очередного шага Армении в области обострения экологической обстановки.

Строительство на площади 16 500 квадратных метров такого завода производственной мощностью 180 000 тонн в год является грубым нарушением Арменией норм и принципов международного права, в частности, положений Конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо).

Учитывая то, что подобная крупная хозяйственная деятельность, запланированная Арменией на своей территории, окажет негативное экологическое воздействие на территорию других стран, в частности, Азербайджана, в соответствии с положениями Конвенции она должна быть согласована с соответствующими структурами Азербайджана.

Данный шаг Армении – не первый случай несоблюдения норм международного, в том числе экологического, права. Так, недавно Азербайджан в рамках Конвенции Эспо выступил со справедливым иском против Армении в связи с планами строительства нового ядерного реактора на территории Мецаморской атомной электростанции и добился в итоге принятия решения о несоблюдении Арменией положений Конвенции.

Заявляем, что производственные воды с большим количеством химических элементов, выбрасываемые крупными горнодобывающими предприятиями Армении – Гаджаранским медно-молибденовым заводом и Кафанским горно-обогатительным комбинатом, длительное время интенсивно загрязняя трансграничную реку Охчучай, оказывают серьезное негативное воздействие на экологическую обстановку в Азербайджане.

Отмеченные нами факты еще раз подтверждают, что Армения своей незаконной деятельностью создает угрозу для экологической среды региона в целом.

Как проживающие за рубежом азербайджанцы, присоединяясь к правому голосу наших соотечественников, решительно осуждаем действия Армении, подрывающие экологическую безопасность региона, противоречащие нормам международного права, и призываем международную общественность оказать на Армению давление в данном вопросе”.

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Версия на английском языке Azerbaijani diaspora organizations issue statement on Armenia’s construction of Metallurgical Plant on border with Nakhchivan 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan diaspor təşkilatları Ermənistanın Naxçıvanla sərhəddə iri metallurgiya zavodu tikməsi ilə bağlı bəyanat yayıb

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