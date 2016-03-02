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    ​Член Президиума совета при президенте России: Азербайджанцы очень толерантный и дружелюбный народ

    Асламбек Паскачев: Традиции толерантности и многонациональности следует сегодня бережно хранить и развивать

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Представители азербайджанской диаспоры хорошо адаптировались в России.

    Как сообщает Report, об этом изданию "Москва-Баку" заявил член Президиума совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Асламбек Паскачев.

    "Азербайджанцы очень толерантный и дружелюбный народ. Это отражается также и в их коммуникабельности. Представители азербайджанской диаспоры хорошо адаптировались в России, можно даже сказать - со многими породнились", - заявил А.Паскачев.

    По его словам, российские азербайджанцы - настоящие патриоты России, но, тем не менее, не забывают о своих корнях.

    Он подчеркнул, что Баку всегда был многонациональным городом.

    "Эти традиции толерантности и многонациональности следует сегодня бережно хранить и развивать", - указал он.

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