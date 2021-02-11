Азербайджанская диаспора в Канаде проводит встречи с официальными лицами страны

Состоялась встреча членов правления сети азербайджанцев Канады с послом Канады по делам женщин, мира и безопасности Жаклин О'Нил и членом парламента от Новой демократической партии Джеком Херрисом.

Состоялась встреча членов правления сети азербайджанцев Канады с послом Канады по делам женщин, мира и безопасности Жаклин О'Нил и членом парламента от Новой демократической партии Джеком Херрисом.

Как сообщает Report, в ходе встречи было отмечено, что в течение почти 30 лет 20% территорий Азербайджана находились под армянской оккупацией.

Было отмечено, что 44-дневная война, начавшаяся с 27 сентября прошлого года в результате армянской провокации, завершилась блестящей победой Азербайджана.

На встрече было отмечено, что Азербайджан вел военные действия в рамках международно признанных границ и обеспечил свою территориальную целостность.

В ходе встреч члены сети азербайджанцев Канады - уроженцы Карабахского региона - рассказали о вехах войны в жизни людей, отметив, что азербайджанский народ с нетерпением ждет возвращения на освобожденные от оккупации земли.

Сообщалось, что члены правления сети азербайджанцев Канады активно работали с канадскими политическими кругами в ходе 44-дневной войны.

Отметим, что сеть азербайджанцев Канады создана рядом общественных организаций и частных лиц с целью представления интересов проживающих в Канаде азербайджанцев в этой стране.