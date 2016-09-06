Азербайджанец возглавил Совет национальностей при политической партии "Социалисты" в Украине

Киев. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Киеве состоялся Круглый стол по вопросам защиты и развития национальных меньшинств Украины.

Мероприятие прошло по инициативе политической партии "Социалисты" при поддержке Ассамблеи Национальностей Украины и Совета национальных сообществ Украины. Итогом круглого стола стало создание Совета национальностей при партии "Социалисты", как консультативно-совещательного органа.

Как передает Report, председателем совета избран председатель Ассамблеи национальностей Украины, президент Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев.

Глава партии "Социалисты", экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара прокомментировал Report создание консультативно-совещательного органа при политической партии: "Это будет общественный орган, члены которого будут помогать партии заниматься вопросами национальных общин Украины. Сегодня в Украине, где проживают представители более 130 национальностей, фактически отсутствует этнонациональная политика. Мы наблюдаем деградацию государственно-институционных механизмов защиты меньшинств и этнонациональной политики".

В частности, Леонид Кожара указал на тот факт, что в первые годы независимости Украины было министерство по делам национальностей, сейчас оно ликвидировано, и этими вопросами в стране занимаются несколько чиновников в министерстве культуры. Последнее, по словам экс-министра МИД Украины, со своими полномочиями не имеет влияния на социальные вопросы (миграции, безопасности, трудоустройства) и вопросы, касающиеся культуры.

"Украинское общество и власть должны прислушиваться к голосу национальных меньшинств ради возрождения Украины на принципах мира, согласия и справедливости", - подытожил Кожара.