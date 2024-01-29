О нас

Азербайджанцы проведут в Риме акцию протеста против минного террора Армении 

Азербайджанцы проведут в Риме акцию протеста против минного террора Армении  30 января азербайджанцы проведут акцию протеста на площади Санти Апостоли (Piazza Santi Apostoli) в Риме.
Диаспора
29 января 2024 г. 15:31
Азербайджанцы проведут в Риме акцию протеста против минного террора Армении 

30 января азербайджанцы проведут акцию протеста на площади Санти Апостоли (Piazza Santi Apostoli) в Риме.

Об этом Report сообщили участники акции.

Акция протеста будет проходить под надзором местной полиции и преследует цель проинформировать итальянскую общественность о минном терроре Армении.

"Армяне на протяжении 30 лет совершали экологический террор, загрязняли минами территории Азербайджана, тем самым уничтожив экосистему, природу и ресурсы региона. Азербайджанские военнослужащие и гражданские лица становились жертвами этих мин. Армяне так и не предоставили точные карты всех заминированных территорий и не выполнили свои обязательства. Поэтому мы намерены провести санкционированную акцию на площади Санти Апостоли в Риме", - говорится в информации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijanis to hold protest in Rome against Armenia's mine terror
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlılar Romada Ermənistanın mina terroruna qarşı etiraz aksiyası keçirəcək

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
29 января 2024 г. 14:50
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
27 января 2024 г. 08:11
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
26 января 2024 г. 16:54
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
26 января 2024 г. 16:46
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
25 января 2024 г. 10:37
Магеррам Ахмедов награжден орденом За службу Отечеству 2-ой степени
Магеррам Ахмедов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-ой степени
24 января 2024 г. 15:02
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
23 января 2024 г. 17:22
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
23 января 2024 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi