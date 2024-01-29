Азербайджанцы проведут в Риме акцию протеста против минного террора Армении

30 января азербайджанцы проведут акцию протеста на площади Санти Апостоли (Piazza Santi Apostoli) в Риме.

30 января азербайджанцы проведут акцию протеста на площади Санти Апостоли (Piazza Santi Apostoli) в Риме.

Об этом Report сообщили участники акции.

Акция протеста будет проходить под надзором местной полиции и преследует цель проинформировать итальянскую общественность о минном терроре Армении.

"Армяне на протяжении 30 лет совершали экологический террор, загрязняли минами территории Азербайджана, тем самым уничтожив экосистему, природу и ресурсы региона. Азербайджанские военнослужащие и гражданские лица становились жертвами этих мин. Армяне так и не предоставили точные карты всех заминированных территорий и не выполнили свои обязательства. Поэтому мы намерены провести санкционированную акцию на площади Санти Апостоли в Риме", - говорится в информации.