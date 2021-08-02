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Азербайджанцы оказали гуманитарную помощь раненым украинским военным

Азербайджанцы оказали гуманитарную помощь раненым украинским военным В Украине азербайджанская диаспора направила медицинскую помощь военнослужащим, ставшим инвалидами во время войны и проходящим лечение в Львовской городской больнице № 1 имени Князя Льва.
Диаспора
2 августа 2021 г. 14:23
Азербайджанцы оказали гуманитарную помощь раненым украинским военным

В Украине азербайджанская диаспора направила медицинскую помощь военнослужащим, ставшим инвалидами во время войны и проходящим лечение в Львовской городской больнице № 1 имени Князя Льва.

Как сообщил Восточно-европейскому бюро Report генеральный секретарь Рады азербайджанцев Украины (РАУ) Джейхун Мамедов, в состав гуманитарной помощи, организованной председателем Конгресса азербайджанцев Киева, сопредседателем РАУ Олегом Крапивиным, вошли инвалидные коляски и ряд медицинских принадлежностей.

Было подчеркнуто, что азербайджанцы Украины регулярно организуют такую помощь армии и госпиталям страны, находящейся в настоящее время в состоянии войны.

Отметим, что в презентации приняли участие главный врач городской больницы Джавахир Мамедова, Теймур Мамедов и другие.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijanis lend humanitarian assistance to wounded Ukrainian servicemen
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlılar ukraynalı yaralı hərbçilərə humanitar yardım edib

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