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Анонсированы темы обсуждений на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше

Анонсированы темы обсуждений на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше Подготовка к V Съезду азербайджанцев мира близится к завершению. Съезд пройдет в Шуше - культурной столице Азербайджана, освобожденной от вражеской оккупации нашей могущественной армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.
Диаспора
21 апреля 2022 г. 10:20
Анонсированы темы обсуждений на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше

Подготовка к V Съезду азербайджанцев мира близится к завершению. Съезд пройдет в Шуше - культурной столице Азербайджана, освобожденной от вражеской оккупации нашей могущественной армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

По его словам, в мероприятии примут участие около 400 представителей диаспоры из 65 стран: "После официальной церемонии открытия съезда предусмотрены выступление с отчетом о деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой и обсуждения на темы "Задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в поствоенный период", "Вклад азербайджанской диаспоры в восстановление и реконструкцию Карабаха".

Отметим, что V Съезд азербайджанцев мира станет первой после освобождения Карабаха представительной встречей нашей диаспоры, демонстрирующей в последние годы высокую организованность и единство, играющей особую роль в информировании международной общественности об азербайджанских реалиях.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayında müzakirə ediləcək məsələlər açıqlanıb

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