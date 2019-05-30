Адвокат: Несмотря на то, что уже куплены билеты, мы не допустим депортации Фуада Аббасова

"Информация о том, что азербайджанского журналиста Фуада Аббасова завтра (31.05.2019 года) выдворяют с территории России, не имеет под собой никаких правовых оснований".

Об этом корреспонденту Report заявил адвокат Ф.Аббасова Тейюб Шарифов после публикации новости о завтрашней депортации журналиста.

"Сегодня мною поданы соответствующие судебные документы в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по г.о. Королев Московской области и в Межрайонный отдел судебных приставов по административному выдворению ФССП по Московской области о невозможности его выдворения по причине отсутствия вступившего в законную силу судебного акта.

При сегодняшнем посещении Центра я в действительности убедился в том, что Фуада Аббасова 31.05.2019 г. готовили к выдворению, обосновав тем, что постановление Химкинского городского суда МО вступило в законную силу и ему уже куплены авиабилеты в Азербайджан. Однако вопрос кем куплены авиабилеты остался без ответа со стороны руководства Центра.

Также ставлю в известность, что рассмотрение жалобы на постановление Химкинского городского суда Московской области от 16.05.2019 года назначено в заседании Судебной коллегии по административным делам Московского областного суда на 06 июня 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: Московская область, Красногорский район, п/о Красногорск-2, 65-66 км, МКАД, Дворец правосудия".

Отметим, что российские правоохранительные органы задержали азербайджанского журналиста Фуада Аббасова, который проживает и работает в Москве. Так, несколько азербайджанских общин России обратились в московский суд с требованием депортации Ф.Аббасова из страны.

Московский суд 7 мая рассмотрел дело №2737/2019 под названием "Запрет на въезд иностранного гражданина и лица без гражданства на территорию Российской Федерации". 16 мая российские правоохранительные органы задержали Ф.Аббасова по решению суда.

Игбал Рустамов