Ялчын Рафиев: Азербайджан успешно завершил председательство на COP29

Азербайджан успешно завершил председательство на 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом заявил главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев на международной конференции "Роль университетов в развитии зеленой энергетики и устойчивого развития", проходящей в Университете ADA.

Он отметил, что Азербайджан провел COP29 на высочайшем уровне.

Мы успешно завершили наше председательство, хотя по некоторым направлениям работа еще продолжается", - подчеркнул Рафиев.