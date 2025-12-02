Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ялчын Рафиев: Азербайджан успешно завершил председательство на COP29

    COP29
    • 02 декабря, 2025
    • 10:42
    Ялчын Рафиев: Азербайджан успешно завершил председательство на COP29

    Азербайджан успешно завершил председательство на 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

    Как сообщает Report, об этом заявил главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев на международной конференции "Роль университетов в развитии зеленой энергетики и устойчивого развития", проходящей в Университете ADA.

    Он отметил, что Азербайджан провел COP29 на высочайшем уровне.

    Мы успешно завершили наше председательство, хотя по некоторым направлениям работа еще продолжается", - подчеркнул Рафиев.

    COP29 климатический саммит Ялчын Рафиев Университет ADA международная конференция зеленая энергетика
    Yalçın Rəfiyev: Azərbaycan COP29-a sədrliyini müvəffəqiyyətlə başa çatdırdı
    Yalchin Rafiyev: Azerbaijan successfully concluded its COP29 Presidency
    Лента новостей