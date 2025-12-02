Yalçın Rəfiyev: Azərbaycan COP29-a sədrliyini müvəffəqiyyətlə başa çatdırdı
COP29
- 02 dekabr, 2025
- 10:14
Azərbaycan COP29-a sədrliyini müvəffəqiyyətlə başa çatdırdı.
"Report" xəbər verir ki, bunu COP29 üzrə Azərbaycanın baş danışıqçısı, xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev ADA Universitetində keçirilən "Yaşıl enerji və dayanıqlılıqda universitetlərin rolu" adlı beynəlxalq konfransda deyib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan COP29-a çox uğurla ev sahibliyi edib:
"Biz öz sədrliyimizi müvəffəqiyyətlə başa çatdırdıq. Bəzi məqsədlər üçün hələ də işləyirik".
