İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Yalçın Rəfiyev: Azərbaycan COP29-a sədrliyini müvəffəqiyyətlə başa çatdırdı

    COP29
    • 02 dekabr, 2025
    • 10:14
    Yalçın Rəfiyev: Azərbaycan COP29-a sədrliyini müvəffəqiyyətlə başa çatdırdı

    Azərbaycan COP29-a sədrliyini müvəffəqiyyətlə başa çatdırdı.

    "Report" xəbər verir ki, bunu COP29 üzrə Azərbaycanın baş danışıqçısı, xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev ADA Universitetində keçirilən "Yaşıl enerji və dayanıqlılıqda universitetlərin rolu" adlı beynəlxalq konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan COP29-a çox uğurla ev sahibliyi edib:

    "Biz öz sədrliyimizi müvəffəqiyyətlə başa çatdırdıq. Bəzi məqsədlər üçün hələ də işləyirik".

    Yalçın Rəfiyev COP29 Azərbaycan ADA Universiteti
    Ялчын Рафиев: Азербайджан успешно завершил председательство на COP29

    Son xəbərlər

    10:43

    Azərbaycanda pul bazası noyabrda 3 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    10:41

    Azərbaycan nümayəndə heyəti COP29 təcrübəsini bölüşmək üçün Türkiyəyə gedəcək

    COP29
    10:41

    "Fitch Solutions": Azərbaycan iqtisadiyyatı 2025–2027-ci illərdə orta hesabla 2,4 % artacaq

    Maliyyə
    10:41
    Foto

    Azərbaycan Boks Federasiyasının rəhbərliyi dünya çempionatından öncə milli üzvləri ilə görüşüb

    Fərdi
    10:39

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları noyabrda 1 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    10:36
    Video

    Azərbaycan ictimai iaşə sektorunda POS-terminalla nağdsız dövriyyə üzrə vergi yükünü azaldır

    Biznes
    10:34

    Ülvi Mehdiyev: Süni intellekt bazarının dəyəri artıq 800 milyard dolları keçib

    İKT
    10:33

    Azərbaycan AQEM-in Baş Assambleyasını keçirməyi planlaşdırır

    Xarici siyasət
    10:33

    Naxçıvanda "Məktəblərdə Futbol Dərsi" layihəsinə start verilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti