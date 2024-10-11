Спецпредставитель президента Кыргызстана: Инициативы Азербайджана в рамках COP29 очень важны

Инициативы, предложенные Азербайджаном в рамках COP29, имеют огромное значение.

Как сообщает Report, об этом заявила специальный представитель президента Кыргызской Республики Динара Кемелова на круглом столе в рамках Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата (Pre-COP29) в Баку.

Она сказала, что страны должны быть готовы к природным катастрофам и повышать уровень осведомленности своих граждан в этой области.

"В рамках COP29 мы должны обсудить готовность к потенциальным климатическим катастрофам. Все государства обязаны поддержать резолюции ООН по климату. Нам предстоит приложить значительные усилия, чтобы минимизировать ущерб, наносимый людям и природе", - сказала Д.Кемелова.

Она также отметила, что вызывает беспокойство отсутствие действенных инструментов для борьбы с природными катастрофами, вызванными изменением климата.

"Я считаю, что нам необходимо разработать новые механизмы. Например, когда в Кыргызстане происходили стихийные бедствия, люди были в растерянности и не знали, как действовать. Мы должны быть готовы к подобным ситуациям и уметь справляться с их негативными последствиями", - добавила она.