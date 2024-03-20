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Посол Азербайджана рассказал о подготовке к COP29 на конференции, прошедшей в Корее

Посол Азербайджана рассказал о подготовке к COP29 на конференции, прошедшей в Корее Посол Азербайджана в Республике Корея Рамин Гасанов выступил на конференции по вопросам климата о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.
COP29
20 марта 2024 г. 06:13
Посол Азербайджана рассказал о подготовке к COP29 на конференции, прошедшей в Корее

Посол Азербайджана в Республике Корея Рамин Гасанов выступил на конференции по вопросам климата о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Сеуле.

"На конференции по проблемам климата, организованной WWF Кореи (корейский представитель Всемирного фонда дикой природы - ред.), дипломат рассказал об экологической безопасности Азербайджана, политике устойчивой энергетики и зеленого развития, включая превращения освобожденных территорий в зону зеленой энергии, а также подготовка к COP29", - отмечается в информации.

Напомним, что COP29 пройдет в Азербайджане в ноябре этого года. Ожидается, что в конференции примут участие делегации всех 199 стран, подписавших Рамочную конвенцию ООН об изменении климата.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri Koreyada keçirilmiş konfransda COP29-a hazırlıq işlərindən danışıb

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