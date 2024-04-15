Нармин Джарчалова: В подготовке к COP29 участвуют представители ООН, волонтеры и сотрудники медиа

Государственные учреждения Азербайджана, представители ООН, волонтеры и сотрудники медиа участвуют в процессе подготовки к COP29.

Государственные учреждения Азербайджана, представители ООН, волонтеры и сотрудники медиа участвуют в процессе подготовки к COP29.

Как сообщает Report, об этом на первой пресс-конференции в штаб-квартире COP29 заявила глава правления операционной компании COP29 Нармин Джарчалова.

По ее словам, ведется работа по организации приема и размещения гостей, участия местных и зарубежных СМИ в мероприятии.

"В ближайшие дни будет объявлена программа COP29 для молодых волонтеров и начнется регистрация", - сказала Джарчалова.