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Нармин Джарчалова: В подготовке к COP29 участвуют представители ООН, волонтеры и сотрудники медиа

Нармин Джарчалова: В подготовке к COP29 участвуют представители ООН, волонтеры и сотрудники медиа Государственные учреждения Азербайджана, представители ООН, волонтеры и сотрудники медиа участвуют в процессе подготовки к COP29.
COP29
15 апреля 2024 г. 12:18
Нармин Джарчалова: В подготовке к COP29 участвуют представители ООН, волонтеры и сотрудники медиа

Государственные учреждения Азербайджана, представители ООН, волонтеры и сотрудники медиа участвуют в процессе подготовки к COP29.

Как сообщает Report, об этом на первой пресс-конференции в штаб-квартире COP29 заявила глава правления операционной компании COP29 Нармин Джарчалова.

По ее словам, ведется работа по организации приема и размещения гостей, участия местных и зарубежных СМИ в мероприятии.

"В ближайшие дни будет объявлена программа COP29 для молодых волонтеров и начнется регистрация", - сказала Джарчалова.

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Версия на английском языке Narmin Jarchalova: UN representatives, volunteers and media representatives participate in preparation process for COP29
Версия на азербайджанском языке Nərmin Carçalova: COP29-a hazırlıq prosesində BMT təmsilçiləri, könüllülər və media nümayəndələri iştirak edirlər

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