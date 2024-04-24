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Начался визит представителей мозговых центров мира в Карабах

Начался визит представителей мозговых центров мира в Карабах Начался визит участников международного форума "COP29 и Зеленое видение для Азербайджана" в Карабахский регион.
COP29
24 апреля 2024 г. 10:40
Начался визит представителей мозговых центров мира в Карабах

Начался визит участников международного форума "COP29 и Зеленое видение для Азербайджана" в Карабахский регион.

Как сообщает Report, в поездке принимают участие представители 64 мозговых центров из 30 стран.

Первым пунктом прибытия гостей стал город Зангилан, где они ознакомились с недавно отстроенным Зангиланским международным аэропортом.

В рамках визита эксперты также посетят город Лачын, где международный форум, начавшийся накануне в Баку, продолжит свою работу.

Участники форума обсудят вопросы подготовки к конференции СОР29, которая пройдет в ноябре этого года в Баку, и деятельность Азербайджана в области зеленой энергетики.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2024 год в стране "Годом солидарности во имя зеленого мира".

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünya beyin mərkəzləri nümayəndələrinin Qarabağa səfəri başlayıb

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