Начался визит представителей мозговых центров мира в Карабах

Начался визит участников международного форума "COP29 и Зеленое видение для Азербайджана" в Карабахский регион.

Начался визит участников международного форума "COP29 и Зеленое видение для Азербайджана" в Карабахский регион.

Как сообщает Report, в поездке принимают участие представители 64 мозговых центров из 30 стран.

Первым пунктом прибытия гостей стал город Зангилан, где они ознакомились с недавно отстроенным Зангиланским международным аэропортом.

В рамках визита эксперты также посетят город Лачын, где международный форум, начавшийся накануне в Баку, продолжит свою работу.

Участники форума обсудят вопросы подготовки к конференции СОР29, которая пройдет в ноябре этого года в Баку, и деятельность Азербайджана в области зеленой энергетики.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2024 год в стране "Годом солидарности во имя зеленого мира".