    Мухтар Бабаев: Азербайджан примет участие в новом проекте COP

    • 04 декабря, 2025
    • 13:27
    Азербайджан примет участие в новом проекте COP.

    Об этом сказал Report специальный представитель президента по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев.

    "В соответствии с решением, принятым на COP30, команда Азербайджана по COP29 также вовлечена в процесс по новому проекту. Снова будет применен механизм "Тройка". Это называется "Миссия Белен 1,5". В рамках этой миссии команды Азербайджана, Бразилии и Турции-Австралии будут работать вместе и представят результаты Турции на COP31", - отметил он.

    Он напомнил, что Азербайджан завершил свою миссию COP29 в Белене и передал ее Бразилии, а решения, принятые в Баку, создали условия для более последовательных процессов, уже направленных на стадию реализации в последующих COP.

    Бабаев также отметил, что COP30 в Бразилии больше известен как "имплементационный", где одним из важных вопросов является создание механизмов исполнения. "COP29 является одним из самых успешных COP как с точки зрения существенных вопросов, так и технической подготовки, а также организационных вопросов", - добавил он.

    Спецпредставитель подчеркнул, что команда COP29 оказывает широкую поддержку турецкой стороне, которая будет принимать COP31 в следующем году в Анталье.

    Лента новостей