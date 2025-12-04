İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Muxtar Babayev: Azərbaycan COP-la bağlı yeni layihədə iştirak edəcək

    Ekologiya
    04 dekabr, 2025
    13:01
    Muxtar Babayev: Azərbaycan COP-la bağlı yeni layihədə iştirak edəcək

    Azərbaycan COP-la bağlı yeni layihədə iştirak edəcək.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi, COP29-un Prezidenti Muxtar Babayev deyib.

    "COP30-da qəbul edilmiş qərara əsasən, Azərbaycan COP29 komandası həm də yeni layihə üzrə prosesə cəlb olunub. Yenidən "Troyka" mexanizmi tətbiq ediləcək. Bu da "Belem 1,5 missiyası" adlandırılır. Bu missiya çərçivəsində Azərbaycan, Braziliya və Türkiyə–Avstraliya komandası birlikdə çalışacaq və COP31-də Türkiyəyə təqdim edəcək".

    O xatırladıb ki, Azərbaycan Belemdə COP29 missiyasını başa vurub və Braziliyaya təhvil verib:

    "Braziliya COP30-da iqlim məsələlərini davam etdirdi. Əlbəttə ki, Bakıda keçirilmiş forumun böyük uğurlu nəticələri əsasında Braziliya tərəfi də uğurları davam etdirmək üçün geniş fəaliyyət planı hazırladı və müxtəlif istiqamətlər üzrə qərarlar qəbul etdi. Xüsusilə, Bakı COP-u, maliyyə məsələləri baxımından, çox çətin və ağır mövzu oldu. Bakıda qəbul edilən qərarlar növbəti COP-larda daha ardıcıl və artıq icra mərhələsinə yönəlmiş proseslərə şərait yaratdı".

    O qeyd edib ki, bu gün bütün zəruri hazırlıq və prosedur məsələləri razılaşdırıldıqdan sonra Braziliya COP30-u daha çox "implementasiya COP-u" kimi tanınır və burada artıq icra mexanizmlərinin qurulması vacib məsələlərdən biridir:

    Muxtar Babayev, həmçinin qeyd edib ki, COP29 həm substantiv məsələlər, həm texniki hazırlıq, həm də təşkilati məsələlər baxımından ən uğurlu COP-lardan biridir.

    O vurğulayıb ki, gələn il COP31-ə ev sahibliyi edəcək Türkiyə tərəfi Azərbaycanın COP29 komandasından geniş məsləhətçi dəstək alıb:

    "Biz çalışırıq ki, Bakıda əldə edilən bu uğur növbəti mərhələdə – gələn il Antalyada – də davam etsin. Türkiyə komandasına aktiv dəstək göstərməyə hazırıq".

