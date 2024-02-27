“Молодежный защитник климата” СОР29 по Азербайджану встретилась с представителями молодежных организаций Кении

27 февраля состоялась встреча между “Молодежным защитником климата” CОР29 по Азербайджану Лейлой Гасановой и представителями молодежных организаций, действующих в Кении.

27 февраля состоялась встреча между “Молодежным защитником климата” CОР29 по Азербайджану Лейлой Гасановой и представителями молодежных организаций, действующих в Кении.

Об этом сообщили Report в посольстве Азербайджана в Кении.

Встреча была организована при поддержке посольства Азербайджана в Кении, Национального молодежного совета и Совета НПО этой страны.

На встрече, состоявшейся в рамках визита Лейлы Гасановой в Найроби в составе азербайджанской делегации для участия в 6-м заседании Ассамблеи ООН по окружающей среде (UNEA), приняли участие представители около 30 молодежных организаций, действующих в Кении, представители молодежных советов и НПО Кении.

На встрече обсуждалось совместное сотрудничество с местными властями по поддержке молодых климатических активистов, новаторов и предпринимателей.

Посол Султан Гаджиев отметил, что COP29, который в этом году пройдет в Баку, совпадает с 20-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кенией и создает благоприятную почву для дальнейшего укрепления динамично развивающегося сотрудничества с Кенией, одним из ведущих африканских государств в области окружающей среды. По его словам, для победы в борьбе с изменением климата, прежде всего, необходимо изменить подход человечества к этой проблеме.

На встрече также состоялся обмен мнениями относительно важности роли молодежных организаций в COP29, возможностях совместной инициативы и сотрудничества.