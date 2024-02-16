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Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата

Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата COP29 будет сфокусирована на финансировании программ по изменению климата и потому будет представлять себя как «Finance COP».
COP29
16 февраля 2024 г. 13:57
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата

COP29 будет сфокусирована на финансировании программ по изменению климата и потому будет представляться как "Finance COP".

Об этом Report сообщил научный сотрудник Имперского колледжа Лондона доктор Алаа Аль-Хурдажи.

По словам Аль-Хурдажи, это необходимо для введения в действие Фонда возмещения потерь и ущерба, который был создан на прошедшем COP28 в Дубае.

"Такие цели, как утроение объема возобновляемых источников энергии к 2030 году, требуют мер по быстрому увеличению объема инвестиций. Согласно оценкам, для достижения этой цели миру потребуется 2 триллиона долларов в год с настоящего момента, что в два раза больше нынешнего уровня", - отметил он.

Также ученый отметил необходимость большего прогресса в достижении соглашений о постепенном отказе от ископаемого топлива в ближайшем будущем.

Говоря о стремлении Азербайджана развивать исключительно зеленую энергетику при восстановлении освобожденных территорий, Аль-Хурдажи отметил, что прогресс в этом направлении является безусловно положительным явлением.

"Любой прогресс в использовании низко- и безуглеродной энергии в любой части мира имеет большое значение и является очень значимым событием", - сказал он.

Подводя итог, ученый отметил, что темп в котором мировое сообщество трансформирует энергетические системы хотя и является огромным, однако недостаточен для достижения необходимого для борьбы с климатическими изменениями.

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Версия на азербайджанском языке Əl-Hurdaji: COP29-da iqlim dəyişikliyinə dair proqramın maliyyələşdirilməsinə diqqət yetiriləcək
Версия на английском языке Alaa Al Khourdajie: COP29 to focus on climate finance

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