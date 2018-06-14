Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ На стадионе "Лужники" в Москве состоялась торжественная церемония открытия XXI чемпионата мира по футболу.

Как сообщает Report, на мероприятии перед болельщиками выступили известный британский певец Робби Уильямс и популярная российская оперная певица Аида Гарифуллина.

Компанию певцам составили чемпион мира 2002 года бразилец Роналдо и символический мальчик Гриша в футболке ЧМ-2018, олицетворяющий будущее футбола. Вместе с волком Забивакой они произвели символический удар по мячу, побывавшему на МКС, который вынесла на арену посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева.

Вышедший к зрителям легендарный бразильский футболист Роналдо представил возможность забить ребенку мяч в ворота, охраняемые символом ЧМ-2018 - волком, получившим имя Забивака.

После на арену вышли команды-участницы первого матча.

Отметим, что на первом матче после церемонии открытия встретятся находящиеся в группе А сборные России и Саудовской Аравии. Матчем мундиаля будет управлять Нестор Питана.

На чемпионате мира будут бороться 32 национальные команды.

Отметим, что матчи группового этапа чемпионата мира пройдут 14-28 июня. После однодневного перерыва - 30 июня стартует 1/8 финала, которая завершится 3 июля.

4 и 5 июля на чемпионате будут очередные выходные дни. 6 и 7 июля пройдут матчи 1/4 финала, а 10 и 11 июля - полуфинала.

14-го июля состоится встреча за 3-е место, а 15-го июля - пройдут финальный матч и церемония закрытия.