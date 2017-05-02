В Баку в отношении работающего на вилле мастера совершено мошенничество на 100 тыс. манатов

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Баку в отношении мастера совершено мошенничество на 100 тыс. манатов.

Как сообщает Report, обратившись в правоохранительные органы, житель Баку Талех Шахмамедов 1966 г.р. заявил, что в июле 2016 года занимался строительными работами на вилле некоего Габиба в поселке Бильгях. Сумма выполненной им работы составила 100 тыс. манатов. По словам Т.Шахмамедова, хозяин виллы до сих пор не расплатился с ним.

По факту ведется расследование.