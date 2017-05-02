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    В Баку в отношении работающего на вилле мастера совершено мошенничество на 100 тыс. манатов

    По факту ведется расследование

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Баку в отношении мастера совершено мошенничество на 100 тыс. манатов. 

    Как сообщает Report, обратившись в правоохранительные органы, житель Баку Талех Шахмамедов 1966 г.р. заявил, что в июле 2016 года занимался строительными работами на вилле некоего Габиба в поселке Бильгях. Сумма выполненной им работы составила 100 тыс. манатов. По словам Т.Шахмамедова, хозяин виллы до сих пор не расплатился с ним.    

    По факту ведется расследование. 

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