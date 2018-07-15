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    Pussy Riot выбежали на поле во время финала ЧМ-2018

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Скандально известная российская панк-группа Pussy Riot выбежала на поле стадиона "Лужники" во время финального матча чемпионата мира по футболу.

    Как передает московское бюро Report, на 52-й минуте финального матча ЧМ-2018 на поле выбежали 4 болельщика в черных костюмах и белых рубашках, с фуражками на голове. Служба безопасности больше минуты не могла догнать проворных болельщиков. А один из них даже успел дать "пятёру" форварду французов Мбапе.

    После задержания выяснилось, что болельщики являются членами скандально известной панк-группы Pussy Riot.

    Зачем молодые люди это сделали пока точно не известно. 

    Ведётся расследование.

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