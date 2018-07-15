Pussy Riot выбежали на поле во время финала ЧМ-2018

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Скандально известная российская панк-группа Pussy Riot выбежала на поле стадиона "Лужники" во время финального матча чемпионата мира по футболу.

Как передает московское бюро Report, на 52-й минуте финального матча ЧМ-2018 на поле выбежали 4 болельщика в черных костюмах и белых рубашках, с фуражками на голове. Служба безопасности больше минуты не могла догнать проворных болельщиков. А один из них даже успел дать "пятёру" форварду французов Мбапе.

После задержания выяснилось, что болельщики являются членами скандально известной панк-группы Pussy Riot.

Зачем молодые люди это сделали пока точно не известно.

Ведётся расследование.