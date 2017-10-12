Перу и Колумбию подозревают в договорном матче - ВИДЕО

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Сборные Перу и Колумбии договорились о ничьей во время матча последнего тура отборочного турнира чемпионата мира.

Как передает Report, об этом пишет corrieredellosport.

Данный результат гарантировал колумбийцам прямую путевку на мундиаль, а перуанцам - участие в стыковых матчах против Новой Зеландии.

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман по ходу матча сообщил Радамелю Фалькао о том, что Бразилия обыгрывает со счетом 3:0 Чили, а Венесуэла забила Парагваю (1:0). Фалькао подошел к игрокам команды Перу и предложил завершить матч вничью - 1։1. Капитан сборной Перу Паоло Герреро призвал своих партнеров по национальной команде спокойно доиграть матч. Игра так и завершилась вничью (1:1).

Ожидается, что ФИФА начнет расследование инцидента.