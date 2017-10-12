 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Перу и Колумбию подозревают в договорном матче - ВИДЕО

    Данный результат гарантировал колумбийцам прямую путевку на мундиаль, а перуанцам - участие в стыковых матчах

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Сборные Перу и Колумбии договорились о ничьей во время матча последнего тура отборочного турнира чемпионата мира.

    Как передает Report, об этом пишет corrieredellosport.

    Данный результат гарантировал колумбийцам прямую путевку на мундиаль, а перуанцам - участие в стыковых матчах против Новой Зеландии.

    Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман по ходу матча сообщил Радамелю Фалькао о том, что Бразилия обыгрывает со счетом 3:0 Чили, а Венесуэла забила Парагваю (1:0). Фалькао подошел к игрокам команды Перу и предложил завершить матч вничью - 1։1. Капитан сборной Перу Паоло Герреро призвал своих партнеров по национальной команде спокойно доиграть матч. Игра так и завершилась вничью (1:1).

    Ожидается, что ФИФА начнет расследование инцидента.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi