​ЕВРО-2016: Ирландия сыграла вничью с командой Швеции - ВИДЕО

Баку. 13 Июня. REPORT.AZ/ Футболисты сборной Ирландии сыграли вничью с командой Швеции в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

Как передает Report, встреча группы Е, прошедшая на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени, завершилась со счетом 1:1.

Счет на 48-й минуте открыл 34-летний полузащитник ирландцев Уэсли Хулахан, став самым возрастным игроком, забившим гол на турнире. Ответный мяч также на свой счет записали ирландцы - после прострела шведского форварда Златана Ибрагимовича автоголом отметился Киран Кларк (71).

В группе Е также выступают команды Бельгии и Италии, матч между этими сборными состоится в понедельник в 23:00 по бакинскому времени.

В следующей игре сборная Швеции 17 июня в Тулузе встретится с командой Италии, а ирландцы на следующий день сыграют в Бордо с бельгийцами.