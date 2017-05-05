Жан-Франсуа Мансель: Баку превратился в шопинг-центр

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Депутат национальной ассамблеи Франции, президент Ассоциации друзей азербайджанцев во Франции Жан-Франсуа Мансель считает "большим преимуществом" для Азербайджана проведенный в Баку шопинг-фестиваль. Как сообщает Report, в связи с этим Жан-Франсуа Мансель сделал заявление сайту Бакинского шопинг-фестиваля.

Мансель назвал Баку "привлекательным городом, создавшим своеобразный союз между старинными традициями и будущими возможностями". По его мнению, этот фестиваль показывает, что Баку превратился в шопинг-центр: "Баку успешно прошел первое испытание в связи с фестивалем".