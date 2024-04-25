Микаил Джаббаров: За последние 5 лет в частном секторе создано более 385 тыс. рабочих мест

С 2019 года по настоящее время в частном секторе Азербайджана создано более 385 тыс. рабочих мест.

С 2019 года по настоящее время в частном секторе Азербайджана создано более 385 тыс. рабочих мест.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в видеообращении по случаю 25 апреля - Дня предпринимателя.

"Сегодня перед нами стоит более амбициозная задача. Вклад в возрождение освобожденных от оккупации территорий - моральный долг каждого из нас. Мы жили с мечтой о сегодняшнем дне. Поэтому важно активное участие наших предпринимателей в этом процессе", - отметил он.

Министр подчеркнул, что социально-экономическое развитие каждой страны напрямую связано с развитием частного сектора.

"Заметный рост из года в год экономических показателей, в том числе в сфере предпринимательства, является результатом проделанной работы. Это говорит о том, что мы на верном пути. Государство является надежным партнером добросовестного налогоплательщика", - добавил министр.