О нас

Сийярто: Правительство Венгрии профинансирует строительство завода Hell в Азербайджане 

Сийярто: Правительство Венгрии профинансирует строительство завода Hell в Азербайджане  Правительство Венгрии окажет финансовую поддержку строительству завода Hell в Азербайджане, и это первая крупная инвестиция в неэнергетический сектор Азербайджана.
Бизнес
25 апреля 2024 г. 13:19
Сийярто: Правительство Венгрии профинансирует строительство завода Hell в Азербайджане 

Правительство Венгрии окажет финансовую поддержку строительству завода Hell в Азербайджане, и это первая крупная инвестиция в неэнергетический сектор Азербайджана.

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе совместного брифинга с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым.

"Следующая история успешного сотрудничества двух стран будет связана с компанией Hell [региональный лидер по производству энергетических напитков]. Эта компания решила построить в Азербайджане крупный завод по производству алюминиевых банок. Правительство Венгрии только что выделило необходимую сумму денег для оказания финансовой поддержки проекту. Параллельно с этим, крупнейшая венгерская фармацевтическая компания подписала контракт с одной из азербайджанских фармкомпаний для локализации производства",- сказал он.

По словам Сийярто, важное внимание в рамках сотрудничества уделяется сфере образования.

"Ведущий аграрный университет Венгрии наладил связи с университетами и учреждениями в области сельского хозяйства и пищевой промышленности. Это сотрудничество внесет вклад в дальнейшее повышение продовольственной безопасности Азербайджана",- добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Szijjarto: Hungarian government to finance construction of Hell plant in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Macarıstan Azərbaycanda dərman istehsalının lokallaşdırılması üzrə müqavilə imzalayıb

Самое читаемое

В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
22 апреля 2024 г. 23:52
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
22 апреля 2024 г. 22:19
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
21 апреля 2024 г. 19:07
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
22 апреля 2024 г. 23:12
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
22 апреля 2024 г. 19:42
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
20 апреля 2024 г. 13:32
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
22 апреля 2024 г. 22:33
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
21 апреля 2024 г. 18:30
Клаар: ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс
Клаар: ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс
22 апреля 2024 г. 17:48
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi