Сийярто: Правительство Венгрии профинансирует строительство завода Hell в Азербайджане

Правительство Венгрии окажет финансовую поддержку строительству завода Hell в Азербайджане, и это первая крупная инвестиция в неэнергетический сектор Азербайджана.

Правительство Венгрии окажет финансовую поддержку строительству завода Hell в Азербайджане, и это первая крупная инвестиция в неэнергетический сектор Азербайджана.

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе совместного брифинга с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым.

"Следующая история успешного сотрудничества двух стран будет связана с компанией Hell [региональный лидер по производству энергетических напитков]. Эта компания решила построить в Азербайджане крупный завод по производству алюминиевых банок. Правительство Венгрии только что выделило необходимую сумму денег для оказания финансовой поддержки проекту. Параллельно с этим, крупнейшая венгерская фармацевтическая компания подписала контракт с одной из азербайджанских фармкомпаний для локализации производства",- сказал он.

По словам Сийярто, важное внимание в рамках сотрудничества уделяется сфере образования.

"Ведущий аграрный университет Венгрии наладил связи с университетами и учреждениями в области сельского хозяйства и пищевой промышленности. Это сотрудничество внесет вклад в дальнейшее повышение продовольственной безопасности Азербайджана",- добавил он.