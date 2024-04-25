Турция предлагает Казахстану сотрудничество по эффективному освоению углеводородного потенциала

Турция заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном в области эффективного использования углеводородных ресурсов.

Турция заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном в области эффективного использования углеводородных ресурсов.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на турецко-казахстанском бизнес-форуме 25 апреля в Анкаре.

Форум с участием премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова состоялся в рамках 13-го заседания турецко-казахстанской совместной экономической комиссии.

"Мы в 2023 году успешно достигли целевого показателя по объему торговли c Казахстаном в $10 млрд, установленного нашими президентами, и добились роста этой цифры на 20%. Уверены, что сможем еще увеличить объемы взаимных инвестиций и торговли в предстоящий период", - сказал он.

Йылмаз добавил, что к настоящему времени турецкие подрядчики реализовали в Казахстане 528 проектов на сумму $29 млрд. Объем инвестиций турецких компаний в Казахстан достиг $5 млрд. Инвестиции Казахстана в турецкую экономику составляют около $1 млрд.

"Хочу отметить, что наши взаимные инвестиции ниже своих возможностей, и мы не считаем эти суммы достаточными. Турция готова к сотрудничеству для наиболее эффективного использования углеводородного потенциала Казахстана, являющегося одной из ведущих стран Центральной Азии с точки зрения ресурсов нефти и природного газа", - подчеркнул вице-президент.

О.Бектенов, в свою очередь, заявил, что правительство Казахстана готово стать надежным и долгосрочным торговым партнером Турции:

"Турция входит в число 20 крупнейших инвесторов Казахстана и занимает пятое место по уровню взаимной торговли. Успешно завершено 70 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью около $2,8 млрд в горнодобывающей, металлургической, пищевой, фармацевтической и других сферах. На стадии реализации находится около 100 проектов общей стоимостью $3,8 млрд".