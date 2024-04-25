Количество ипотечных договоров в Азербайджане сократилось на 7%

В первом квартале этого года в Азербайджане заключено 16 537 ипотечных договоров на недвижимость.

В первом квартале этого года в Азербайджане заключено 16 537 ипотечных договоров на недвижимость.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества, это на 6,6% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В январе-марте в 45 532 ипотечных договорах предметом залога были квартиры, в 81 762 - объекты недвижимости, в 16 750 - земельные участки, в 11 866 - частные дома.

За отчетный период в Баку заключено 8 244 ипотечных договора, что равно 49,8% от их общего количества по стране.