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Для предпринимателей в Карабахе и Восточном Зангезуре будут созданы дополнительные возможности

Для предпринимателей в Карабахе и Восточном Зангезуре будут созданы дополнительные возможности Правительство Азербайджана в целях поддержки проектов предпринимателей в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах готовится представить систему специальных инвестиционных ресурсов и дополнительных льготных кредитов.
Бизнес
25 апреля 2024 г. 16:54
Для предпринимателей в Карабахе и Восточном Зангезуре будут созданы дополнительные возможности

Правительство Азербайджана в целях поддержки проектов предпринимателей в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах готовится представить систему специальных инвестиционных ресурсов и дополнительных льготных кредитов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил в своем видеообращении по случаю 25 апреля - Дня предпринимателя.

Министр пригласил предпринимателей создавать бизнес в промышленных парках на освобожденных территориях.

"Государство всегда рядом с предпринимателем", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı sahibkarlara əlavə imkanlar yaradılacaq

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