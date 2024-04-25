Для предпринимателей в Карабахе и Восточном Зангезуре будут созданы дополнительные возможности

Для предпринимателей в Карабахе и Восточном Зангезуре будут созданы дополнительные возможности

Правительство Азербайджана в целях поддержки проектов предпринимателей в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах готовится представить систему специальных инвестиционных ресурсов и дополнительных льготных кредитов.

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Правительство Азербайджана в целях поддержки проектов предпринимателей в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах готовится представить систему специальных инвестиционных ресурсов и дополнительных льготных кредитов. Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил в своем видеообращении по случаю 25 апреля - Дня предпринимателя. Министр пригласил предпринимателей создавать бизнес в промышленных парках на освобожденных территориях. "Государство всегда рядом с предпринимателем", - сказал он. Подпишитесь на наш Telegram канал