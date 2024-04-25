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Подписан протокол по итогам заседания азербайджано-венгерской межправкомиссии

Подписан протокол по итогам заседания азербайджано-венгерской межправкомиссии По итогам 10-го заседания совместной азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству подписан протокол.
Бизнес
25 апреля 2024 г. 12:34
Подписан протокол по итогам заседания азербайджано-венгерской межправкомиссии

По итогам 10-го заседания совместной азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству подписан протокол.

Как сообщает Report, подписи под документом поставили сопредседатель комиссии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и сопредседатель комиссии, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

С.Бабаев подчеркнул, что азербайджано-венгерское сотрудничество находится на самом высоком уровне: "Мы наблюдаем это во всех сферах. Венгрия поддерживала Азербайджан как в период оккупации, так и после освобождения территорий нашей страны".

Он добавил, что сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией в сфере энергетики также расширяется.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Macarıstan Hökumətlərarası Komissiyasının iclasının yekunlarına dair protokol imzalanıb

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