Подписан протокол по итогам заседания азербайджано-венгерской межправкомиссии

По итогам 10-го заседания совместной азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству подписан протокол.

По итогам 10-го заседания совместной азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству подписан протокол.

Как сообщает Report, подписи под документом поставили сопредседатель комиссии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и сопредседатель комиссии, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

С.Бабаев подчеркнул, что азербайджано-венгерское сотрудничество находится на самом высоком уровне: "Мы наблюдаем это во всех сферах. Венгрия поддерживала Азербайджан как в период оккупации, так и после освобождения территорий нашей страны".

Он добавил, что сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией в сфере энергетики также расширяется.