За последние пять лет число субъектов МСБ в Азербайджане увеличилось на 54%

За последние 5 лет число субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане увеличилось на 54%.

За последние 5 лет число субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане увеличилось на 54%.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики Орхан Мамедов заявил на мероприятии, посвященном 25 апреля - Дню предпринимателя.

"За это время доля МСБ в добавленной стоимости по ненефтегазовому сектору выросла с 23,5% до 27,2%. Созданная ими добавленная стоимость увеличилась более чем на 74% и составила около 17,2 млрд манатов. Положительная динамика наблюдается и в численности работников МСБ. Так, за отчетный период этот показатель вырос на 31% и превысил 370 тыс. человек", - отметил он.