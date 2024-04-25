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За последние пять лет число субъектов МСБ в Азербайджане увеличилось на 54%

За последние пять лет число субъектов МСБ в Азербайджане увеличилось на 54% За последние 5 лет число субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане увеличилось на 54%.
Бизнес
25 апреля 2024 г. 17:51
За последние пять лет число субъектов МСБ в Азербайджане увеличилось на 54%

За последние 5 лет число субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане увеличилось на 54%.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики Орхан Мамедов заявил на мероприятии, посвященном 25 апреля - Дню предпринимателя.

"За это время доля МСБ в добавленной стоимости по ненефтегазовому сектору выросла с 23,5% до 27,2%. Созданная ими добавленная стоимость увеличилась более чем на 74% и составила около 17,2 млрд манатов. Положительная динамика наблюдается и в численности работников МСБ. Так, за отчетный период этот показатель вырос на 31% и превысил 370 тыс. человек", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son 5 ildə KOB subyektlərinin sayı 54 % artıb

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