Орхан Мамедов: Предприниматели проявляют интерес к аграрному сектору Нахчывана

Азербайджанские предприниматели хотят инвестировать в аграрный сектор Нахчыванской АР.

Азербайджанские предприниматели хотят инвестировать в аграрный сектор Нахчыванской АР.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на мероприятии, посвященном Дню предпринимателей.

"Учитывая, что Нахчыван граничит с Турцией, бизнесмены проявляют интерес к аграрному сектору региона. Кроме того, ожидается, что иностранные предприниматели будут инвестировать в сферу зеленой энергетики", - сказал он.