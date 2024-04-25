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Орхан Мамедов: Предприниматели проявляют интерес к аграрному сектору Нахчывана

Орхан Мамедов: Предприниматели проявляют интерес к аграрному сектору Нахчывана Азербайджанские предприниматели хотят инвестировать в аграрный сектор Нахчыванской АР.
Бизнес
25 апреля 2024 г. 17:02
Орхан Мамедов: Предприниматели проявляют интерес к аграрному сектору Нахчывана

Азербайджанские предприниматели хотят инвестировать в аграрный сектор Нахчыванской АР.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на мероприятии, посвященном Дню предпринимателей.

"Учитывая, что Нахчыван граничит с Турцией, бизнесмены проявляют интерес к аграрному сектору региона. Кроме того, ожидается, что иностранные предприниматели будут инвестировать в сферу зеленой энергетики", - сказал он.

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