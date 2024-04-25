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Венгрия предлагает Азербайджану сотрудничество в производстве автобусов

Венгрия предлагает Азербайджану сотрудничество в производстве автобусов Между Азербайджаном и Венгрией существует широкое сотрудничество в ряде областей, страны также могут развивать партнерство в сфере производство автобусов.
Бизнес
25 апреля 2024 г. 12:50
Венгрия предлагает Азербайджану сотрудничество в производстве автобусов

Между Азербайджаном и Венгрией существует широкое сотрудничество в ряде областей, страны также могут развивать партнерство в сфере производства автобусов.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Министерства экономики Венгрии Гергели Фабиан на 10-м заседании азербайджано-венгерской межправительственной комиссии в Баку.

По его словам, страны намерены углублять двусторонние отношения.

Г.Фабиан также передал поздравления по случаю проведения COP29 в Азербайджане в этом году: "Проведение в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) является большим достижением".

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Версия на английском языке Hungary offers Azerbaijan cooperation in bus production
Версия на азербайджанском языке Macarıstan Azərbaycana avtobus istehsalında əməkdaşlıq təklif edir

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