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Замминистра: Удовлетворение потребностей предприятий - основная задача сферы метрологии в стране

Замминистра: Удовлетворение потребностей предприятий - основная задача сферы метрологии в стране Расширение количества и содержания сфер предпринимательства в Азербайджане требует применения качественных метрологических услуг.
Бизнес
20 мая 2024 г. 12:10
Замминистра: Удовлетворение потребностей предприятий - основная задача сферы метрологии в стране

Расширение количества и содержания сфер предпринимательства в Азербайджане требует применения качественных метрологических услуг.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Самед Баширли на Национальном метрологическом форуме.

По его словам, удовлетворение метрологических потребностей хозяйствующих субъектов и предприятий на фоне экономического развития является на сегодняшний день основной задачей сферы метрологии.

"Актуальной задачей метрологии является удовлетворение потребностей хозяйствующих субъектов в метрологических услугах путем применения научно обоснованных методов и средств. Это нужно для получения точной информации о технологических процессах на всех этапах производства и улучшения качественных показателей выпускаемой продукции", - сказал Баширли.

Замминистра добавил, что в стране ускорилась работа по адаптации местной продукции к международным стандартам: "Это говорит о важности развития инфраструктуры качества в нашей стране".

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Версия на английском языке Samad Bashirli: Task of metrology is to meet needs of entrepreneurs with application of science-based methods and devices
Версия на азербайджанском языке Səməd Bəşirli: "Metrologiyanın vəzifəsi elmi əsaslandırılmış metod və cihazların tətbiqi ilə sahibkarların ehtiyaclarının qarşılamaqdır"

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