Замминистра: Удовлетворение потребностей предприятий - основная задача сферы метрологии в стране

Расширение количества и содержания сфер предпринимательства в Азербайджане требует применения качественных метрологических услуг.

Расширение количества и содержания сфер предпринимательства в Азербайджане требует применения качественных метрологических услуг.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Самед Баширли на Национальном метрологическом форуме.

По его словам, удовлетворение метрологических потребностей хозяйствующих субъектов и предприятий на фоне экономического развития является на сегодняшний день основной задачей сферы метрологии.

"Актуальной задачей метрологии является удовлетворение потребностей хозяйствующих субъектов в метрологических услугах путем применения научно обоснованных методов и средств. Это нужно для получения точной информации о технологических процессах на всех этапах производства и улучшения качественных показателей выпускаемой продукции", - сказал Баширли.

Замминистра добавил, что в стране ускорилась работа по адаптации местной продукции к международным стандартам: "Это говорит о важности развития инфраструктуры качества в нашей стране".