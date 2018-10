За последние два месяца в Азербайджане зарегистрировано 114 компаний с иностранными инвестициями

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Согласно данным информационной базы министерства налогов, с начала этого года в Азербайджане зарегистрировано 25 508 налогоплательщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, из них 23 828 - физические лица, 1 680 - юридические лица, в том числе, 114 компаний с иностранными инвестициями.

Отмечается, что расширилась сфера интересов компаний с иностранными инвестициями, действующих в ненефтяном секторе: "В сферу их интересов, помимо традиционных промышленности, строительства, транспорта, добавились такие отрасли, как туризм, услуги и торговля. Также расширился список стран, осуществляющих деятельность в сфере бизнеса Азербайджана. Например, среди недавно зарегистрированных компаний можно отметить специализирующуюся в сфере управления и коммерческой деятельности ООО Sparkassen Advisory Services (Германия), установки инженерного оборудования - компанию General Engineering Services and Supply Company LP (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), исследования рыночной конъюнктуры - компанию Trea International Group, INC (США), транспортной сфере - ООО SKYBUS (Эстония), компанию United Alliance Group LTD (ОАЭ), компанию Vega International Car Transport & Logistic-Trading Gesellschaft (Австрия), компанию DB International GMBH (Германия), осуществляющую деятельность в сфере картографии компанию AIRBUS DsGeoSa (Франция), нефтегазовой сфере - компании Qinterra Technologies AS и EPI limited (Норвегия), сфере строительства - ООО LAB TEC (Иран), туризма - Kroun Konsaltinq (Украина), производства резиновых изделий - ООО Coşkun Kauçuk (Турция).

В министерстве отметили, что иностранные инвестиции способствуют росту количества крупных компаний с большими финансовыми возможностями и развитию частного сектора в стране.