Всемирный банк проведет диагностику частного сектора в Азербайджане - ЭКСКЛЮЗИВ

В следующем году мы начнем разработку новой стратегии Группы Всемирного банка, и первым шагом в процессе станет диагностика частного сектора страны.

Об этом Report заявила глава постоянного представительства Международной финансовой корпорации (МФК) в Азербайджане Алия Азимова.

По словам Азимовой, это будет углубленный отчет по частному сектору: "В отчете будут отражены возможности для повышения роли частного сектора в экономике и в экономическом росте, а также проблемы в этом секторе. На основе этого документа Всемирный банк подготовит диагностику по всей стране. Затем будет разработана стратегия МФК и "стратегия партнерства стран" Группы Всемирного банка".

По ее словам, стратегия охватит 2021 - 2026 годы.

Азимова добавила, что делегация МФК прибудет в Баку в январе для выработки стратегии: "Во время диагностики мы определим сферы частного сектора с наиболее высоким потенциалом. Вероятно, когда на основе этого документа будет разработана стратегия, мы выберем приоритетные сектора. Мы учтем это в нашей последующей деятельности. Начнем нашу работу в январе 2020 года. Диагностика частного сектора продлится 6-9 месяцев. Параллельно будут подготовлены другие документы. Большая команда экономистов прибудет в Баку в начале следующего года".

Азербайджан является членом Всемирного банка с 1992 года. За прошедшие годы банк поддержал более 50 проектов в Азербайджане. Общая сумма обязательств по этим проектам составляет 3,4 млрд долларов, по 10 активным проектам - 2,4 млрд долларов.