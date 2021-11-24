Все больше австрийских компаний хотят открыть бизнес в Азербайджане

В этом году 100 австрийских компаний обратились в Палату экономики Австрии для получения консультаций относительно построения бизнеса в Азербайджане, сотрудничества с местными компаниями.

В этом году 100 австрийских компаний обратились в Палату экономики Австрии для получения консультаций относительно построения бизнеса в Азербайджане, сотрудничества с местными компаниями.

Как передает Report, об этом сообщила заместитель главы бюро Палаты по Азербайджану, Грузии и Турции Ева Вайтхалер.

Об этом она рассказала на встрече в формате B2B азербайджанских и австрийских предпринимателей, которая прошла в Баку при поддержке Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

E.Вайтхалер добавила, что в настоящее время в Азербайджане действуют 15 австрийских компаний. В основном они занимаются импортом в страну фармацевтической продукции и безалкогольных напитков.