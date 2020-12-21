Военно-промышленная корпорация США покупает Aerojet Rocketdyne Holdings

Стоимость сделки оценивается в 4,4 миллиарда долларов США

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin объявила о приобретении за 4,4 миллиарда долларов США производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne Holdings.

Как передает Report со ссылкой на Prime, окончательная транзакция будет завершена во второй половине 2021 года.

"Приобретение Aerojet Rocketdyne сохранит и усилит ключевой компонент национальной базы оборонной промышленности… Эта сделка повышает качество поддержки, которую Lockheed Martin оказывает критически важным миссиям США и союзников в сфере безопасности и удерживает национальное лидерство в космосе и гиперзвуковых технологиях", — заявил глава корпорации Джеймс Тейклет, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Компания Aerojet Rocketdyne, основанная в 2013 году, проектирует и производит ракетные двигатели и ракеты. Она является подразделением компании Aerojet и имеет несколько филиалов в США.