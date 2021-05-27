Владельцы фитнес-залов о нанесенном пандемией ущербе и новых правилах работы

С 10 июня этого года закрывшиеся более года назад фитнес-залы в Азербайджане вновь откроют свои двери для всех желающих. Report попытался найти ответы на вопросы, как пандемия отразилась на финансовом положении владельцев спортивных залов и как будет регу

С 10 июня этого года закрывшиеся более года назад фитнес-залы в Азербайджане вновь откроют свои двери для всех желающих. Report попытался найти ответы на вопросы, как пандемия отразилась на финансовом положении владельцев спортивных залов и как будет регулироваться их деятельность после открытия.

Президент Федерации бодибилдинга и фитнеса, руководитель спортивных залов Ironman и Power GYM Рашид Худавердиев рассказал Report об ущербе, которые пандемия нанесла их деятельности:

“С начала распространения пандемии мы не думали, что все это так затянется. Но мы понесли большой моральный и материальный ущерб. Многие спортсмены впали в депрессию. Если у спортсмена отсутствует возможность тренироваться, за неделю он уже теряет форму. 99% фитнес-залов берутся в аренду. Я арендую два помещения, и либо должен был платить, либо отказаться от помещения. Я отказался от одного из залов и взял в аренду другой объект. Многие из владельцев тренажерных залов либо платили за аренду объекта из своего кармана, либо остались должны большую сумму, либо закрыли зал. После открытия залов должно пройти несколько месяцев, прежде чем мы расплатимся с долгами. Ситуация удручающая".

По его словам, большинство функционирующих в Азербайджане спортивных залов открылись за счет кредитов, полученных в банках: "Банки не оказали нам никакого содействия во время пандемии. Сильно ухудшилось материальное положение как многих спортсменов, так и предпринимателей, работающих в этой сфере”.

По мнению владельца тренажерного зала, требование COVID-паспорта от посетителей также может негативно повлиять на их деятельность:

“Неясно, будут ли все клиенты привиты. В начале пандемии нам разрешалось работать при условии, что на каждые 100 квадратных метров было четыре спортсмена и один тренер. И сейчас эти условия легко создать. Но процесс двойной вакцинации займет некоторое время. Поэтому будет сложно требовать паспорт COVID-19 от посетителей зала. Из моих клиентов паспорт о вакцинации будет в лучшем случае у 5%. В таком случае мало кто придет в зал, и покрыть расходы будет сложно. Сколько я должен денег брать в месяц у этого небольшого числа людей, чтобы покрыть хотя бы минимальные расходы?”

Руководитель спортзала Underground Орхан Гурбанов говорит, что ситуация действительно сложная:

"Уже более года спортивные залы закрыты. У нас нет других доходов. Ситуация очень сложная. В качестве государственной поддержки нам было выплачено 140 манатов на человека. Было сложно покрывать расходы на зал на эти деньги. Мой арендатор пошел мне навстречу, но я знаю, что несколько залов полностью прекратили свою деятельность из-за арендной платы”.

O.Гурбанов отметил, что пока цены для клиентов останутся прежними, и возможны кампании для их привлечения, но очевидно, что собрать клиентов будет сложно.

“Нам пока не дали конкретных указаний о правилах работы залов. Единственное, что мы знаем - у посетителей должны быть COVID-паспорта. Это негативно скажется на нашей работе. Потому что не все привиты, а некоторые вообще не хотят прививаться", - добавил О.Гурбанов.

Руководитель Vitr Fitnes Вугар Намазов рассказал об ущербе, который понесли владельцы фитнес-залов: "Спортсмены годами тренировались, чтобы создать красивое тело. Теперь потребуется время, чтобы вернуть эти формы. Из-за пандемии мы понесли большой ущерб. Объект не работает уже более года. Нарушены системы водоснабжения, электричества и вентиляции на объекте. Эти системы иногда выходят из строя, когда не работают. С завтрашнего дня мы будем заниматься их восстановлением”.

Что касается того, по каким правилам организована деятельность залов в связи с пандемией, В.Намазов отметил следующее: “Мы будем принимать в зале только тех, у кого есть COVID-паспорт. Наши сотрудники будут проверять это на странице TƏBIB. В отношении других правил нам пока не дали специальных указаний. После открытия залов изменения цен не ожидается. Если в будущем возникнут какие-либо обстоятельства, которые повлияют на наш бизнес, мы можем вновь пересмотреть политику цен”.