Выездные налоговые проверки в Азербайджане сократились в четыре раза

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"За последние пять месяцев в Государственный фонд социальной защиты Азербайджана поступило более миллиарда манатов, что на 130 млн манатов превысило прогноз. Тем самым прогнозное поручение выполнено на 114%".

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра налогов Сахиб Алекперов на конференции "Государство - лучший партнер предпринимателя".

По словам Алекперова, в 2018 году выездные налоговые проверки в годовом сравнении сократились втрое, а в этом году в 4 раза: "На 1 млн налогоплательщиков пришлось всего лишь 176 выездных проверок".

Замминистра сообщил, что при выявлении первого недочета, предпринимателю выносится предупреждение: "Если не было первого предупреждения, то в отношении него не могут быть применены санкции".

По его словам, за 5 месяцев поступления по линии министерства налогов составили 3 млрд 138 тыс. манатов: "Это на 286,5 млн больше прогноза. Сумма налоговых поступлений в бюджет увеличилась на 262 млн манатов по сравнению с прошлым годом".