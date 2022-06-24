О нас

Великобритания изучит методы обнаружения наркотиков азербайджанской таможней

Великобритания изучит методы обнаружения наркотиков азербайджанской таможней Великобритания изучит методы обнаружения наркотических веществ азербайджанской таможней.
Бизнес
24 июня 2022 г. 16:42
Великобритания изучит методы обнаружения наркотиков азербайджанской таможней

Великобритания изучит методы обнаружения наркотических веществ азербайджанской таможней.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, об этом заявил представитель по Азербайджану анкаринского офиса Национального криминального агентства Великобритании Джон Гулдинг на встрече в комитете.

Начальник главного оперативно-следственного управления ГТК Масум Расулов проинформировал гостя о деятельности структуры.

Он отметил, что азербайджанская таможня предпринимает решительные шаги для предотвращения незаконного оборота наркотических средств, и в результате проделанной работы в последние годы в данной сфере достигнуты большие успехи. Также было отмечено, что азербайджанская таможня придает особое значение международному сотрудничеству в борьбе с контрабандой, транснациональной организованной преступностью.

C.Гулдинг отметил, что высоко оценивает деятельность азербайджанской таможни в борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств, выразил желание изучить методы азербайджанской таможни по обнаружению наркотических средств.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBritaniya Azərbaycanın narkotiklərin aşkar edilməsi metodologiyasını öyrənəcək

Другие новости из категории

Микаил Джаббаров встретился с председателем компании Masdar
Микаил Джаббаров встретился с председателем компании Masdar
24 июня 2022 г. 16:20
Азербайджан резко увеличил экспорт черной икры
Азербайджан резко увеличил экспорт черной икры
24 июня 2022 г. 14:48
Azersun Holding прокомментировал повышение цен на свою продукцию
Azersun Holding прокомментировал повышение цен на свою продукцию
24 июня 2022 г. 14:30
Azеrsun Holdinq: После пожара в Сумгайыте проблем с производством не было
Azеrsun Holdinq: После пожара в Сумгайыте проблем с производством не было
24 июня 2022 г. 13:16
Азербайджан возобновил закупки фисташек из Италии
Азербайджан возобновил закупки фисташек из Италии
24 июня 2022 г. 13:08
Азербайджанская инвестиционная компания озвучила приоритеты
"Азербайджанская инвестиционная компания" озвучила приоритеты
24 июня 2022 г. 13:04
В Азербайджане завершается разработка нормативно-правовой базы для кластеров МСБ
В Азербайджане завершается разработка нормативно-правовой базы для кластеров МСБ
24 июня 2022 г. 12:22
Фонд развития МСП будет создан в форме акционерного общества
Фонд развития МСП будет создан в форме акционерного общества
24 июня 2022 г. 11:52
Эльнур Алиев: Национальные приоритеты играют большую роль в устойчивом развитии страны
Эльнур Алиев: Национальные приоритеты играют большую роль в устойчивом развитии страны
24 июня 2022 г. 11:35
В Баку проходит бизнес-форум Азербайджан-ЧБТР
В Баку проходит бизнес-форум Азербайджан-ЧБТР
24 июня 2022 г. 10:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi