Великобритания изучит методы обнаружения наркотиков азербайджанской таможней

Великобритания изучит методы обнаружения наркотических веществ азербайджанской таможней.

Великобритания изучит методы обнаружения наркотических веществ азербайджанской таможней.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, об этом заявил представитель по Азербайджану анкаринского офиса Национального криминального агентства Великобритании Джон Гулдинг на встрече в комитете.

Начальник главного оперативно-следственного управления ГТК Масум Расулов проинформировал гостя о деятельности структуры.

Он отметил, что азербайджанская таможня предпринимает решительные шаги для предотвращения незаконного оборота наркотических средств, и в результате проделанной работы в последние годы в данной сфере достигнуты большие успехи. Также было отмечено, что азербайджанская таможня придает особое значение международному сотрудничеству в борьбе с контрабандой, транснациональной организованной преступностью.

C.Гулдинг отметил, что высоко оценивает деятельность азербайджанской таможни в борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств, выразил желание изучить методы азербайджанской таможни по обнаружению наркотических средств.