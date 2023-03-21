В Стамбуле недвижимость подорожала на 49%

В Стамбуле цены на недвижимость в феврале взлетели на 49% по сравнению с январем.

В Стамбуле цены на недвижимость в феврале взлетели на 49% по сравнению с январем.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, средняя цена кв метра здесь достигла примерно 1361 доллара США.

В настоящее время покупка квартиры в Стамбуле в среднем обойдется в 163 тысячи долларов.

Произошедшее в Турции в начале февраля и унесшее жизни более 50 тысяч человек землетрясение усилило активность на рынке недвижимости Турции и привело к росту цен. Катаклизм также увеличил спрос на более безопасные части Стамбула, куда люди стремятся переехать.