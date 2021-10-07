В Нахчыванской АР вырос объем перевозки грузов и пассажиров

В январе-августе транспортными предприятиями и физическими лицами в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) перевезено 10 млн 699 тыс. тонн грузов и 69 млн 922 тыс. 500 пассажиров.

В январе-августе транспортными предприятиями и физическими лицами в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) перевезено 10 млн 699 тыс. тонн грузов и 69 млн 922 тыс. 500 пассажиров.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Госкомстата Нахчыванской Автономной Республики.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2011 года грузоперевозки увеличились на 37,3 процента, а пассажирские - на 33,7 процента.

В целом от грузовых и пассажирских перевозок выручено 36 млн 71 тыс. 100 манатов, что на 42,2 процента больше, чем за аналогичный период 2011 года.