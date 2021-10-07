О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Нахчыванской АР вырос объем перевозки грузов и пассажиров

В Нахчыванской АР вырос объем перевозки грузов и пассажиров В январе-августе транспортными предприятиями и физическими лицами в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) перевезено 10 млн 699 тыс. тонн грузов и 69 млн 922 тыс. 500 пассажиров.
Бизнес
7 октября 2021 г. 06:12
В Нахчыванской АР вырос объем перевозки грузов и пассажиров

В январе-августе транспортными предприятиями и физическими лицами в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) перевезено 10 млн 699 тыс. тонн грузов и 69 млн 922 тыс. 500 пассажиров.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Госкомстата Нахчыванской Автономной Республики.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2011 года грузоперевозки увеличились на 37,3 процента, а пассажирские - на 33,7 процента.

В целом от грузовых и пассажирских перевозок выручено 36 млн 71 тыс. 100 манатов, что на 42,2 процента больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda yük daşınması 37,3%, sərnişin daşınması 33,7% artıb

Другие новости из категории

В этом году сектор услуг Азербайджана вырастет на 9%
В этом году сектор услуг Азербайджана вырастет на 9%
6 октября 2021 г. 17:45
ЦАЭРК: Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 41%
ЦАЭРК: Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 41%
6 октября 2021 г. 16:15
Началась Каспийская техническая конференция
Началась Каспийская техническая конференция
6 октября 2021 г. 13:52
Алессандро Фракассетти: У Азербайджана появилась невероятная возможность для развития
Алессандро Фракассетти: У Азербайджана появилась невероятная возможность для развития
6 октября 2021 г. 12:29
Микаил Джаббаров: планы Азербайджана по Карабаху - в русле целей устойчивого развития
Микаил Джаббаров: планы Азербайджана по Карабаху - в русле целей устойчивого развития
6 октября 2021 г. 12:28
Будет утверждена 5-летняя стратегия социально-экономического развития Азербайджана
Будет утверждена 5-летняя стратегия социально-экономического развития Азербайджана
6 октября 2021 г. 12:23
Азербайджан привлек 57 млрд долларов прямых иностранных инвестиций за 10 лет 
Азербайджан привлек 57 млрд долларов прямых иностранных инвестиций за 10 лет 
6 октября 2021 г. 12:15
Министр экономики: За 9 месяцев этого года число налогоплательщиков увеличилось на 5%
Министр экономики: За 9 месяцев этого года число налогоплательщиков увеличилось на 5%
6 октября 2021 г. 12:11
Микаил Джаббаров: Пакет помощи в связи с пандемией охватил 5 млн граждан
Микаил Джаббаров: Пакет помощи в связи с пандемией охватил 5 млн граждан
6 октября 2021 г. 12:08
В Баку обсуждено азербайджано-турецкое экономическое сотрудничество
ФотоВ Баку обсуждено азербайджано-турецкое экономическое сотрудничество
6 октября 2021 г. 10:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi