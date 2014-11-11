В Китае стартовала самая большая в мире интернет-распродажа

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Самая большая в мире распродажа стартовала 11 ноября на китайских интернет-площадках. За первые сорок минут после полуночи объем продаж в магазинах крупнейшего интернет-ритейлера Alibaba превысил 10 млрд юаней (около $1,6 млрд).

Акция, предусматривающая серьезные скидки на самые различные товары, ежегодно проводится 11 ноября. Несколько лет назад в китайской блогосфере родилась идея отмечать "11.11" (11 ноября) как День одиноких людей, потому что число одиннадцать, по мнению убежденно верящих в магию цифр китайцев, напоминает одиноких мужчину и женщину. Новый праздник начал набирать популярность у молодежи, став неким аналогом западного Дня Святого Валентина. Этим не преминули воспользоваться крупные ритейлеры, увидевшие возможность увеличить продажи, в результате чего 11 ноября с легкой руки ведущих PR-агентств стал также Всемирным днем шоппинга, сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

В прошлом году объем продаж на площадках компании Alibaba 11 ноября превзошел американскую Черную пятницу (пятница после Дня благодарения, с которой в США начинается сезон рождественских распродаж) и за 24 часа составил 35 млрд юаней (около $5,7 млрд). В текущем году акция имеет все шансы побить прошлогодний рекорд, так как Alibaba значительно расширила свои возможности на мировом рынке интернет-торговли. По данным компании, в акции участвуют продавцы и покупатели из 175 стран мира.