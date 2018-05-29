В Джоджуг Марджанлы создана новая компания

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ 21 мая министерство налогов зарегистрировало ООО Cocuq Mərcanlı İcma.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, юридическим адресом новой компании является с. Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, уставный капитал составляет 5 манатов, а законным представителем является Огтай Абил оглы Газиев.

О. Газиев вот уже 20 лет живет в Джоджуг Марджанлы. Он награжден орденом Труда 1-й степени распоряжением президента Ильхама Алиева от 14 июня прошлого года.