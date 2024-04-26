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В Баку прошла конференция, посвященная Дню предпринимателей

В Баку прошла конференция, посвященная Дню предпринимателей В бакинском дворце "Гюлистан" по случаю Дня предпринимателей и 25-летия со дня образования
Бизнес
26 апреля 2024 г. 14:20
В Баку прошла конференция, посвященная Дню предпринимателей

В бакинском дворце "Гюлистан" по случаю Дня предпринимателей и 25-летия со дня образования

Азербайджанской конфедерации предпринимателей прошла конференция на тему "Новый этап социально-экономического развития Азербайджана".

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA), мероприятие было организовано при поддержке Министерства экономики, KOBIA и Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана (ASK).

До начала мероприятия участники посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, почтили его память и возложили венок. Также они почтили память героев, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана на Аллее шехидов, возложив венок к "Вечному огню".

Открытие конференции началось с исполнения государственного гимна Азербайджана и минуты молчания в память о шехидах.

В мероприятии приняли участие руководящие лица соответствующих госструктур, представители общественных объединений предпринимателей, а также бизнесмены, работающие в различных сферах.

На конференции было продемонстрировано видеообращение министра экономики Микаила Джаббарова к участникам, а также выступили с речью министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, председатель правления KOBIA Орхан Мамедов, президент ASK Мамед Мусаев, основатель и генеральный директор компании "Hünər Qrup" Эхтирам Гулиев.

На мероприятии были показаны фильмы о развитии предпринимательства и 25-летии ASK, группа предпринимателей была награждена за вклад в развитие государственно-частного диалога.
В выступлениях была подчеркнута фундаментальная роль общенационального лидера Гейдара Алиева в формировании и развитии экономики и предпринимательства на основе принципов рыночных отношений в Азербайджане, который в апреле-мае 2002 года провел первые значимые встречи с местными и иностранными бизнесменами, а также затронуты другие актуальные вопросы развития частного сектора, подчеркнуты приоритет развития малого и среднего бизнеса и важность государственно-частного диалога.

В конце конференции было принято обращение к президенту Ильхаму Алиеву от имени участников конференции.

Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 21 апреля 2016 года 25 апреля уже 9 лет отмечается в Азербайджане как День предпринимателей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Sahibkarlar Günü”nə həsr olunmuş konfrans keçirilib

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