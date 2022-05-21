В Баку проходит выставка-ярмарка местных производителей

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики организовало выставку-ярмарку местных производителей "Фестиваль азербайджанских производителей -2022".
Как сообщает Report, целью организации мероприятия является расширение реализационных возможностей микро и мелких предпринимателей и сотрудничества среди МСП, продвижение местной продукции.
На выставке-ярмарке представлены текстиль, продукты питания, аксессуары, косметика, игрушки, товары и услуги для дома более чем 100 субъектов бизнеса.
Стартовавший 20 мая "Фестиваль азербайджанских производителей -2022" открыт с 10:00 до 20:00.
Выставка-ярмарка завершится 22 мая.