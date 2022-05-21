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В Баку проходит выставка-ярмарка местных производителей

В Баку проходит выставка-ярмарка местных производителей Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики организовало выставку-ярмарку местных производителей "Фестиваль азербайджанских производителей -2022".
Бизнес
21 мая 2022 г. 14:05
В Баку проходит выставка-ярмарка местных производителей

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики организовало выставку-ярмарку местных производителей "Фестиваль азербайджанских производителей -2022".

Как сообщает Report, целью организации мероприятия является расширение реализационных возможностей микро и мелких предпринимателей и сотрудничества среди МСП, продвижение местной продукции.

На выставке-ярмарке представлены текстиль, продукты питания, аксессуары, косметика, игрушки, товары и услуги для дома более чем 100 субъектов бизнеса.

Стартовавший 20 мая "Фестиваль азербайджанских производителей -2022" открыт с 10:00 до 20:00.

Выставка-ярмарка завершится 22 мая.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda yerli istehsalçıların satış-sərgi yarmarkası keçirilir

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